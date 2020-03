Coronavirus, Giana (Atm): "Bus affollato? Attacco strumentale"

Un video con un autobus affollato in servizio a Milano: è tornato a circolare ieri ma si tratta di immagini risalenti a giorni fa. Commenta il direttore generale di Atm Arrigo Giana: "Riteniamo l’episodio un attacco inutile e puramente strumentale. Le nostre persone stanno svolgendo con responsabilità e senso del dovere un prezioso e indispensabile servizio: ATM continua infatti a mettere in campo ogni giorno sulla rete di superficie 19.500 corse per una media inferiore a 15.000 passeggeri al giorno, con un rapporto di neppure una persona per mezzo. In metropolitana svolgiamo il 75% del normale servizio per il 4% dei passeggeri abituali. Questi sono i numeri. Inoltre, ogni giorno monitoriamo la situazione sulla rete e sui mezzi, verificando e intervenendo, qualora necessario, su eventuali situazioni di criticità, anche con l’aiuto delle Forze dell’Ordine".

Prosegue Giana: "Facciamo presente che anche ATM sta fronteggiando una situazione di emergenza senza precedenti. In questo difficilissimo scenario, svolgiamo quotidianamente uno sforzo organizzativo enorme, non senza criticità operative. Per questo, riteniamo inaccettabile quanto successo oggi; chiediamo quindi una maggiore cautela nel divulgare immagini e video, e di evitare strumentalizzazioni pretestuose in un momento così complicato e doloroso per tutti noi e per Milano".