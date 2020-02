Coronavirus, Giunta Municipio 4 non sospende attività

"Il Municipio di Milano - ha fatto sapere il Presidente del Municipio 4 di Milano, Paolo Guido Bassi - sta applicando con scrupolo l’ordinanza del Presidente Attilio Fontana e del ministro della Salute. Ci stiamo attivando per informare la cittadinanza e diffondere buone pratiche. Ho però deciso di non modificare in alcun modo il calendario della Giunta di Municipio. Oggi ci sarà seduta e nei prossimi giorni io e i miei assessori continueremo a lavorare regolarmente per i nostri cittadini. Gli uffici pubblici sono aperti, molti lavoratori sono regolarmente in ufficio o sul loro posto d’impiego, ritengo quindi che anche la politica debba dare un segnale d’impegno, pur al netto del rispetto delle restrizioni e dei limiti concordati dalle istituzioni".