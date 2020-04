Coronavirus: i big degli elettrodomestici spiegano l'importanza dell'igiene

La mission di Candy - si legge nella nota divulgata dall'azienda - è da sempre rendere le giornate dei propri clienti più semplici, grazie a soluzioni efficaci, smart e accessibili. Una mission ancora più importante e cruciale in questi giorni caratterizzati dall’emergenza Covid-19, che costringe le persone a casa con una notevole quantità di tempo da impiegare e con una maggiore necessità di utilizzo degli elettrodomestici, a partire dalla necessità di lavare, sanificare e igienizzare spesso i capi di abbigliamento, le stoviglie e gli attrezzi da cucina. La casa ora, come mai più di prima, è l’ambiente in cui si svolge la vita delle persone: lavoro, tempo libero, famiglia. Per questo Candy ha voluto dimostrare la propria vicinanza ai consumatori e l’attenzione ai loro bisogni ispirando le persone con idee e suggerimenti sia dal punto di vista dell’igiene che nello stile di vita di tutti i giorni: rimanere a casa nel miglior modo possibile, scoprendo i migliori prodotti e le soluzioni offerte da Candy e, per coloro che ne sono già in possesso, utilizzarli al meglio.

Per questo Candy - continua la nota - ha avviato sul proprio sito web e sui propri social le campagne #Hygiene e #SimplyStayHome, pensate per illustrare e valorizzare le dotazioni e le capacità igienizzanti dei propri prodotti per fare in modo che tutti possano utilizzarli al meglio rimanendo al sicuro a casa. Dalla lavatrice e l’asciugatrice Rapido’ - con il programma Hygiene 60° da 59 minuti e il programma anti-allergy – alla lavastoviglie Brava – con il filtro Anti-batterico e al programma Sanitising a 75- fino al forno Smart Steam – con il sistema di pirolisi e alla funzione Acquactiva a vapore -, i prodotti Candy sono dotati di funzioni che si adattano perfettamente alle esigenze di igiene e di precauzione che questo periodo richiede. Allo stesso tempo, le caratteristiche e funzionalità della gamma dei prodotti, insieme al loro design ergonomico e colorato, sono a disposizione dei consumatori per rendere la vita di tutti i giorni più semplice e piacevole, anche grazie ai suggerimenti offerti ogni giorno attraverso la App Candy Simply-Fi e alle idee lanciate dalle campagne.

Hygiene e SimplyStayHome - conclude la nota - che prevedono landing page aggiornate sul sito web candy.it, banner pubblicitari su Amazon e un’attività costante sui social networks di Candy con un piano editoriale quotidiano - raccontano in modo intuitivo e semplice come utilizzare al meglio gli elettrodomestici oltre a suggerire come trascorrere al meglio il periodo a casa con la propria famiglia.