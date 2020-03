Coronavirus, Iardino: vignetta Vauro da miserabili



"Quella di Vauro non è satira, è solo una battuta squallida, che non fa ridere e anche un po' vigliacca". Lo afferma Rosaria Iardino, presidente della Fondazione The Bridge e da sempre in prima linea nella lotta all'Aids, commentando la vignetta di Vauro sul Fatto quotidiano di oggi "Basta Coronavirus. Ridateci l'Aids!".

"Il virus dell'Hiv - continua Iardino - ha causato dall'inizio dell'epidemia nel 1982 oltre 35 milioni di morti in tutto il mondo, di cui più di 44mila soltanto nel nostro Paese. Per quanto si siano fatti enormi passi avanti nelle cure, il tasso di mortalità è ancora altissimo, certamente superiore a quello del Covid-19. Non avere memoria di tutto questo è soltanto frutto di una terribile ignoranza e di superficialità, che alimentano la disinformazione in un momento delicatissimo come questo e danno anche un messaggio diseducativo alle nuove generazioni" .

"Vauro e il direttore del suo giornale, che ha pubblicato quel disegnino da miserabili in prima pagina, dovrebbero vergognarsi e chiedere scusa: oggi hanno ucciso due volte le migliaia di vittime della Aids e pugnalato alle spalle tutte quelle persone che lottano ogni giorno per una vita migliore", conclude Iardino.