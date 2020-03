Coronavirus: ignora ordinanza e serve al bancone, denunciato

Malgrado il decreto ministeriale non lo consentisse si e' messo a servire i clienti al bancone del bar ignorando le direttive. I carabinieri di Cremona, intervenuti in un bar di Rivolta d'adda, hanno denunciato il proprietario che ora rischia una condanna fino a tre mesi. I controlli sul territorio per far rispettare l'ordinanza di Regione Lombardia contro il contagio da Coronavirus continueranno a tappeto anche nei prossimi giorni.