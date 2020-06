Coronavirus, il Comune di Milano avvia i test sierologici sui dipendenti

Test sierologici su 282 dipendenti di Palazzo Marino: il Comune di Milano ha avviato il proprio piano di screening sui lavoratori che già in questi mesi sono stati sottoposti a quarantena. Il Comune ha chiuso un accordo con tre strutture sanitarie della Lombardia che hanno assicurato test sierologici e, se necessari, i relativi tamponi. Il costo dell'intera operazione è di 39mila euro (13mila euro per centro). I tre laboratori specializzati che effettueranno gli esami sono il Centro diagnostico italiano, l'ospedale San Raffaele e il Lifebrain Lombardia di Brescia. I centri, individuati dopo un'indagine esplorativa, si sono impegnati tra le altre cose a fornire "il referto sui test e tamponi in forma digitale entro due giorni lavorativi dall'esecuzione" e, "in caso di test sierologico positivo, ad assicurare l'esecuzione del tampone nasofaringeo entro due giorni". L'intenzione di Palazzo Marino, si legge nella determina dirigenziale, è proseguire il monitoraggio "con procedure più ampie e con avvisi pubblici".

Screening di massa al Tribunale di Milano

Screening di massa al tribunale di Milano dove personale amministrativo e magistrati, togati e onorari, potranno sottoporsi gratuitamente al test sierologico per individuare un'eventuale infezione da coronavirus. In una circolare inviata dal presidente del Tribunale Roberto Bichi e letta dall'AGI, si da' conto che Ats Citta' Metropolitana in collaborazione col Policlinico si mettono a disposizione per l'esecuzione del test sierologico gratuito e su base volontaria. Nel caso di esito positivo, si garantisce l'esecuzione del tampone "in tempi brevi". Chi vuole aderire dovra' compilare un modulo da consegnarsi entro il 4 giugno al rispettivo ufficio. L'esame sara' effettuato dentro al tribunale all'interno dell'ambulatorio medico da personale del Policlinico. Sara' allestito un punto prelievo anche al Tribunale dei Minorenni in via Leopardi.