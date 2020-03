Coronavirus, il Forum di Assago: "Contagio Pomezia partito qui? Sconcertati"

Coronavirus, Mediolanum Forum: "Contagio Pomezia partito qui? Sconcertati"

Una connessione tra il concerto al Mediolanum Forum di Assago del Jonas Brothers del 14 febbraio scorso ed il caso di Coronavirus a Pomezia. L'assessore alla Sanità della Regione Lazio ha infatti indicato il palazzetto milanese come luogo del probabile contagio di una ragazza di Pomezia il cui padre, agente di polizia, è ora ricoverato allo Spallanzani. I gestori del Forum si dichiarano sconcertati: "Non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione ufficiale su questa ipotetica connessione con il concerto avvenuto il 14 febbraio scorso, di nostra iniziativa abbiamo provveduto a sanificare l'impianto con una pulizia straordinaria che e' gia' stata effettuata". Al Forum stasera si giochera' Olimpia-Real Madrid di basket, a porte chiuse. "Poi ci sara' uno stop - proseguono dal Forum - in attesa di una riprogrammazione di tutti gli eventi".

"Abbiamo letto le notizie su Internet ma onestamente immaginiamo che questa ragazza si sia spostata con mezzi pubblici, amici, magari anche soggiornato da qualche parte, non capiamo come si possa puntare il dito esclusivamente verso lo stadio".