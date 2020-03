Coronavirus: il modulo di autocertificazione per muoversi. SCARICA

Coronavirus: il modulo di autocertificazione per muoversi

“Gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia. Un divieto assoluto, che non ammette eccezioni, è previsto per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus”: questo quanto prevede il decreto sull'emergenza Coronavirus per le zone rosse e che interessa dunque tutta la Lombardia. Si può dunque muoversi sul territorio regionale solo per motivi di lavoro, di salute o per rientrare presso il proprio domicilio o abitazione di residenza. Ma le motivazioni devono essere messe nero su bianco dal dichiarante tramite un documento di autocertificazione che sta cominciando a circolare in queste ore negli uffici comunali. ECCOLO in allegato.

La sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella prevista in via generale dall’articolo 650 del codice penale (inosservanza di un provvedimento di un’autorità: pena prevista arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino 206 euro) salvo che non si possa configurare un’ipotesi più grave quale quella prevista dall’articolo 452 del Codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica). Escluse ovviamente le persone in quarantena.

Dalla Prefettura informano che "In attuazione alle direttive impartite dal Ministro dell’Interno, sono stati attivati nel territorio della Città Metropolitana i controlli sulle limitazioni disposte per la mobilità territoriale. Le forze dell’ordine verificheranno che gli spostamenti siano riconducibili alle tre tipologie previste: comprovate esigenze di lavoro, situazioni di necessità, motivi di salute. Le persone controllate, in assenza di specifica documentazione, potranno sottoscrivere un’autodichiarazione su modello fornito al momento dalle stesse forze dell’ordine. I luoghi prescelti per i controlli, oltre alle stazioni ferroviarie e all’aeroporto, saranno molteplici e rimodulati costantemente.