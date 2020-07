Coronavirus, il Pd: "Lombardia, non è andato tutto bene"

Il Pd lombardo avvia una nuova campagna di mobilitazione sulla sanità. "In Lombardia non e' andato tutto bene. E' ora di cambiare!": e' questo lo slogan scelto. L'obiettivo dei promotori è che "gli errori del passato sull'emergenza Covid19 non si ripetano in futuro". A partire da domani e per i prossimi due fine settimana militanti, consiglieri e parlamentari del Pd saranno in tutte le province lombarde con oltre cento banchetti per avviare un confronto con i cittadini sulla proposte per cambiare la legge 23 del 2015 che regola la sanita' lombarda, varata dalla giunta Maroni e la cui sperimentazione scadra' quest'anno. Ai cittadini sara' chiesto anche un giudizio sull'operato del governatore Attilio Fontana e dell'assessore al Welfare Giulio Gallera, attraverso un sondaggio on line al quale si potra' partecipare inquadrando con il cellulare il codice Qr stampato sui volantini che saranno distribuiti.

"I numeri sono sotto gli occhi di tutti: in Lombardia il sistema sanitario non ha retto l'impatto della pandemia e la gestione esistente non da' sicurezza per i prossimi mesi. La legge regionale in vigore, voluta da Maroni e portata avanti da Fontana, e' una sperimentazione che si concludera' a giorni. Per noi questa e' l'occasione per cambiare radicalmente la sanita'" ha spiegato il segretario lombardo del Pd Vinicio Peluffo durante una diretta Facebook. "E' tempo di uscire dagli schermi e tornare nelle piazze, rimaste troppo tempo vuote per l'emergenza Covid - ha aggiunto il capogruppo del Pd in Regione Fabio Pizzul -. Vogliamo immaginare una nuova sanita' lombarda partendo dal confronto con i cittadini".