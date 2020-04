Coronavirus, il Pd: "Tito Boeri coordinatore della fase due"

Coronavirus e fase due: il Pd lombardo lancia la proposta di nominare Tito Boeri come coordinatore."Si sta ragionando molto sull'emergenza noi riteniamo urgente ragionare sul futuro e sulla ripresa. E' urgente una cabina di regia che metta insieme politica e scienza che costruisca piano industriale regionale completamente nuovo, che tenga conto delle peculiarita' dei territori a livello provinciale", ha spiegato il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti durante un punto stampa su Facebook. A capo della cabina, "noi abbiamo un nome da proporre alla Regione Lombardia, importante, capace, che puo' aiutare la nostra regione a superare questa difficolta', che e' Tito Boeri. Una persona che ha le qualita' tecniche e anche umane per aiutarci in questo percorso", ha spiegato Astuti. "La giunta ha scelto Bertolaso per un singolo progetto settoriale, noi vogliamo una personalita' che unisca, che tenga insieme i diversi mondi", ha aggiunto il capogruppo Fabio Pizzul, rilanciando il nome dell'economista ed ex presidente dell'Inps.

Non sono mancate stoccate ad Attilio Fontana. Così Pizzul: "Purtroppo dall'inizio di questa crisi Fontana e la giunta si sono chiusi a Palazzo Lombardia, il fatto di essersi arroccati, quasi quarantenati, gli ha fatto perdere di vista che la vera sfida al Covid 19 si gioca sui territori e non all'interno dei palazzi". "Noi fin dall'inizio abbiamo cercato di interloquire ma la chiusura nel palazzo e' stata evidente e talvolta irritante. Si e' puntato piu' su una strategia comunicativa che epidemiologica su questa vicenda, e ne stiamo pagando purtroppo le conseguenze" ha detto Pizzul. "Noi pero' vogliamo dire che siamo disponibili a collaborare per il dopo con delle proposte - ha aggiunto - per immaginare una 'fase 2' a partire dalla vigilanza e azione produttiva sul territorio".