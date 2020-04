Coronavirus: in case riposo pavesi 100 morti in un mese



Oltre 100 morti nel mese di marzo nelle case di riposo della provincia di Pavia ma solo per alcuni decessi e' stato accertato che gli anziani erano stati contagiati dal coronavirus. Il dato e' stato raccolto dall'Ats e viene riportato oggi dal quotidiano "La Provincia pavese". L'Ats segue il protocollo operativo indicato da Regione Lombardia. I tamponi vengono eseguiti solo sul personale sanitario che manifesta sintomi che possono far pensare al contaggio da Covid-19. A Varzi (Pavia), alla Rsa "San Germano", in marzo si sono registrati 20 decessi: in 5 casi e' stata accertata la positivita' degli anziani, altri 10 sono sospetti (ma non e' stato effettuato il tampone), mentre le altre 5 morti sono dovute ad altre cause. Molti operatori delle case di riposo pavesi hanno chiesto che i tamponi possono essere effettuati anche agli ospiti, oltre che al personale, per trovare gli eventuali soggetti positivi al coronavirus ed isolarli.