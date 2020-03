Coronavirus in Lombardia: 135 decessi, i positivi sono 2612

I decessi per coronavirus in Lombardia sono saliti a 135, con 37 nuovi morti nella giornata di oggi, rispetto ai 98 di ieri. I positivi sono 2612, 361 in piu' rispetto ai 2251 di ieri, con un +16%. Lo ha affermato l'assessore al Welfare Giulio Gallera, oggi in conferenza stampa. "Solo oggi - ha detto - abbiamo avuto 65 nuovi ricoveri in terapia intensiva". "Oggi il numero di pazienti positivi - ha detto - sono 2.612, +361 rispetto a ieri, i pazienti ricoverati sono 1.622, a cui bisogna aggiungere 309 in terapia intensiva. Fortunamente crescono le persone dimesse: 469. I decessi salgono a 135 persone".

Dei positivi al coronavirus in Lombardia il 33% sono over 75, il 20% tra 65 e 75 anni, il 25% tra i 50 e i 64 anni, il 17% tra i 25 e i 49, l'1% tra 18 e 24, e l'1% meno di 18 anni". Sono stabili le condizioni di Mattia, il paziente 1 ricoverato da oltre 10 giorni al Policlinico San Matteo di Pavia. Stando a quanto si apprende da fonti ospedaliere, il 38enne e' ancora intubato e non e' in grado di respirare in modo autonomo. La moglie, all'ottavo mese di gravidanza, e' stata dimessa ieri.

"Ci sono ancora posti letto, il problema è il personale"

"Abbiamo ancora la potenzialita' di aprire nuovi posti letto" per malati di coronavirus "sia in pneumologia, che in malattie infettive che in terapia intensiva, ma il vero problema e' il personale. Cerchiamo di recuperarlo dove ci sono professionalita'"

"No azioni specifiche su grandi aree urbane"

"Stanno arrivando a scadenza le nostre ordinanze" sulle misure emergenziali per il coronavirus, "per questo domattina alle ore 11 faremo un incontro con il board di esperti". Lo ha detto l'assessore Gallera. "Riporteremo - ha aggiunto - l'esito dei nostri lavori, la valutazione di tutti i dati accumulati, le proiezioni su prossimi giorni, ci confronteremo con gli esperti al fine di capire i suggerimenti per eventualmente prosecuzione o abbandono o mitigazione delle misure messe in campo".

"Ci sono ancora aree dove c'e' una forte concentrazione di casi positivi, ma oggi non ci sono idee di misure particolari o specifiche per le grandi aree urbane" come Milano. "Non pensiamo in alcun modo, i dati non dicono che sia necessario fare un'azione specifica sulle grandi aree urbane. Se il virus arriva in maniera massiva sulle grandi aree urbane e' chiaro che rischia di creare situazioni complicate per il sistema" sanitario, ha concluso Gallera.

"Servono atteggiamenti individuali molto responsabili"

"Se non adottiamo degli atteggiamenti veramente radicali, rischiamo che per molto tempo ci sia solo una crescita. O assumiamo un atteggiamento individuale molto responsabile, oppure non siamo in grado di valutare quando arrivera' la discesa" dei casi di contagio da coronavirus, ha spiegato Gallera.

Fontana: "La politica deva dare prova di unità"

"Abbiamo appena concluso una riunione con i capigruppo di tutte le forze politiche rappresentate in Consiglio Regionale. La politica deve fare la sua parte: dare prova di unita' e fare fronte comune insieme ai lombardi. Fermiamolo insieme. #ForzaLombardia". Lo scrive il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana sulla sua pagina Facebook.