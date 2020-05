Coronavirus in Lombardia: 175 positivi e 24 decessi nelle ultime 24 ore

Oggi in Lombardia sono stati registrati 175 positivi al coronavirus con 24 decessi. In totale, dall'inizio dell'epidemia, sono stati registrati 85.019 positivi e 15.543 decessi. I guariti oggi sono stati 873 (35.915), mentre i tamponi 5.078 (581.437). Questo il quadro fornito dai dati giornalieri della Regione Lombardia. Ieri erano stati registrati 326 casi positivi, due giorni fa 399. I decessi invece erano stati rispettivamente 69 e 39.

Oggi nel milanese sono stati registrati 71 nuovi casi di coronavirus, di cui 24 in citta'. In totale, dall'inizio dell'epidemia, nella Citta' metropolitana i contagi sono 22.222 mentre nel capoluogo 9.395. Questo il quadro fornito dai dati giornalieri della Regione Lombardia. Nella Citta' metropolitana i casi sono stati ieri 110 e due giorni fa 75; a Milano rispettivamente 56 e 34.

E' stabile il numero dei pazienti in terapia intensiva e dei ricoverati per coronavirus in Lombardia. Oggi, infatti, le terapie intensive registrano -3 (252), mentre i ricoveri +2 (4.482. Questo il quadro fornito dai dati giornalieri della Regione Lombardia. Ieri i casi in terapia intensiva erano scesi di 13 unita', l'altro ieri di 8; mentre i ricoveri erano calati di 41 e 184 unita'.

Nessun nuovo caso a Cremona e Mantova

Nessun nuovo caso di positività al coronavirus nelle ultime 24 ore nelle province di Cremona e Mantova. I positivi, secondo i dati di Regione Lombardia, restano invariati a 6.323 a Cremona e a 3.291 a Mantova.