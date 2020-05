Coronavirus in Lombardia: 221 positivi e 67 decessi

Dopo la battuta d'arresto di ieri, in Lombardia tornano a calare i pazienti covid in terapia intensiva (-1) o ricoverati (-245). In totale i primi sono 172, mentre i secondi 3.307. Sono 221 i nuovi positivi, 67 decessi. Questo il quadro fornito dai dati giornalieri della Regione Lombardia sul contagio da coronavirus al 30 maggio. Il 29 maggio le terapie intensive erano rimaste invariate, mentre i ricoveri erano cresciuti di 82 unita'. Contagi da coronavirus in calo nel milanese. Il 30 maggio sono stati registrati 62 casi in provincia e 25 nel capoluogo. Il 29 maggio nella Citta' metropolitana i nuovi contagi erano stati 74, a Milano 32. Nelle altre province lombarde, i contagi maggiori si registrano a Brescia (+41, totale a 14.724), Pavia (+35, 5.328) e Bergamo (+21, 13.323). A Lodi 10 nuovi contagi (3.468), mentre con 6 ci sono Cremona (6.448), Lecco (2.736) e Mantova (3.345). Chiude la classifica Sondrio con un nuovo contagio (1.460).









Astuti: "Diminuzione lenta, trend non rassicurante"

Questo il commento di Samuele Astuti, professore presso l'università Carlo Cattaneo e consigliere regionale Lombardia del Pd (QUI LA DASHBOARD CON I DATI INTERATTIVI): "Il numero dei casi positivi è 221, un terzo circa in meno di ieri, ma sono il 50% del dato nazionale. Purtroppo, su scala settimanale il numero dei casi positivi diminuisce lentamente, dimostrando che anche il trend su questa scala non è rassicurante.Il numero dei decessi giornalieri oggi è pari a 67! Il 75% più di ieri, il 60% del dato nazionale! Su scala settimanale si conferma una diminuzione significativa rispetto alle settimane precedenti. In questa settimana l’assessore alla Sanità ha annunciato l’accreditamento di nuovi laboratori per poter aumentare di 5’000 unità la capacità quotidiana di analisi. Oggi vediamo che nella settimana che finisce sono stati fatti circa 11’000 tamponi in meno che in quella precedente … parole, parole, parole … a quando i fatti? Rispetto all’intera Italia, oggi la Lombardia è la regione dove si sono rilevati il 50% dei casi positivi e il 60% dei decessi. Di fronte a questi numeri non c’è bisogno di aggiungere ulteriori commenti. Mercoledì prossimo si aprono i confini regionali. Speriamo che prima di allora i dati migliorino e possano confermare la bontà di questa scelta".