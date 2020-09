Coronavirus, in Lombardia 237 nuovi positivi e 2 morti in 24 ore



Sono 237 i nuovi casi positivi al Coronavirus in Lombardia, di cui 37 debolmente positivi e 10 a seguito di test sierologico, e 2 i morti (totale complessivo 16.869) riscontrati nelle ultime 24 ore. Lo riferisce la Regione nel suo bollettino quotidiano.



I tamponi effettuati sono 17.082 per un rapporto con i positivi riscontrati pari all'1,38%. In terapia intensiva ci sono attualmente 22 persone (+1), mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 220 (+8). I guariti/dimessi sono arrivati a quota 76.407 (+39), di cui 1.319 dimessi e 75.088 guariti.