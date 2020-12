Coronavirus, in Lombardia 2730 nuovi positivi e 68 decessi

Coronavirus in Lombardia, questi i dati di oggi, 17 dicembre: tamponi effettuati: 31.587 totale complessivo: 4.546.501; nuovi casi positivi: 2.730 (di cui 229 'debolmente positivi'); guariti/dimessi totale complessivo: 360.529 (+4.354), di cui 4.278 dimessi e 356.251 guariti; in terapia intensiva: 611 (-18); ricoverati non in terapia intensiva: 4.793 (-153); decessi, totale complessivo: 24.165 (+68). I nuovi casi per provincia: Milano: 817 di cui 355 a Milano città; Bergamo: 210; Brescia: 306; Como: 311; Cremona: 52; Lecco: 70; Lodi: 52; Mantova: 172; Monza e Brianza: 198; Pavia: 156; Sondrio: 15; Varese: 283.