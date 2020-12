Coronavirus, in Lombardia 2.938 nuovi positivi e 132 decessi

Coronavirus in Lombardia, questi i dati di oggi venerdì 11 dicembre: tamponi effettuati: 32.871 totale complessivo: 4.383.640; nuovi casi positivi: 2.938 (di cui 225 'debolmente positivi'); guariti/dimessi totale complessivo: 327.561 (+2.600), di cui 5.147 dimessi e 322.414 guariti; in terapia intensiva: 733 (-15); ricoverati non in terapia intensiva: 5.417 (-196); decessi, totale complessivo: 23.581 (+132). I nuovi casi per provincia: Milano: 844 di cui 299 a Milano città; Bergamo: 130; Brescia: 163; Como: 315; Cremona: 60; Lecco: 64; Lodi: 104; Mantova: 232; Monza e Brianza: 239; Pavia: 171; Sondrio: 77; Varese: 464.