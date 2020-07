Coronavirus, in Lombardia 33 nuovi positivi e nessun decesso

Regione Lombardia ha divulgato i dati relativo al 19 luglio che risultano essere particolarmente buoni. I tamponi effettuati sono 7.039, per un totale complessivo di 1.202.207. I nuovi casi positivi sono 33 (di cui 13 a seguito di testsierologici e 15 debolmente positivi); i guariti/dimessi sono 71.464 (+48, di cui 69.459 guariti e 2.005 dimessi). In terapia intensiva ci sono 22 (=) pazienti, i ricoverati non in terapia intensiva sono 148 (-1), i decessi sono 0 (totale complessivo: 16.788). Questi i nuovi casi per provincia: Milano 7 di cui 4 a Milano città, Bergamo 7, Brescia 6, Como 1, Cremona 3, Lecco 0, Lodi 0, Mantova 0, Monza e Brianza 7, Pavia 1, Sondrio 0, Varese 1.