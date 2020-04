Milano

Sabato, 4 aprile 2020 - 18:05:00 Coronavirus: in Lombardia 345 morti in 24 ore, totale a 8656 Lombardia, 345 morti in 24 ore e 1.598 nuovi contagi. "Ancora alto il numero dei decessi"

I morti a causa del coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore sono stati 345. I decessi dall'inizio dell'emergenza sono con quest'ultimo aggiornamento 8656. Lo ha reso noto l'assessore al welfare della Lombardia, Giulio Gallera. Ieri l'aumento dei morti rispetto al giorno precedente era stato di 351. Coronavirus: province lombarde dati "tendenzialmente costanti"



I numeri di contagiati nelle province lombarde sono "tendenzialmente costanti" rispetto ai giorni scorsi. A dirlo e' l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, nel consueto aggiornamento dei dati nell'emergenza coronavirus. Bergamo rimane poco sotto i 10mila casi con 9588 positivi (+273 rispetto a ieri, un dato "leggermente piu' alto" rispetto all'incremento del giorno prima che era stato +144); Brescia segue a ruota con 9180 contagiati (+166; ieri era +257). Fra le piu' colpite rispetto alla popolazione c'e' Cremona con 4154 contagi (+57; ieri era +42).



Leggerissima crescita anche a Monza e Brianza con 2935 (+161; ieri era +141); Pavia ha un totale di 2499 (+168), Mantova 1981 (+97; ieri era +102). Seguono Como con 1319 (+63 assolutamente in linea con ieri), Lecco, che ha 2238 positivi con un +24 identico alla giornata precedente. Varese supera quota mille con 1148 positivi (+38 nelle ultime 24 ore); infine Sondrio rimane bassa con 563 (+26). Quanto ai comuni capoluogo i numeri rimangono bassi: Brescia ha avuto solo +32 nuovi contagi, Bergamo +39 e Cremona +17.