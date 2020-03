Milano

Martedì, 31 marzo 2020 - 17:37:00 Coronavirus in Lombardia: 381 decessi, inversione in terapia intensiva Coronavirus, il bollettino in Lombardia al 31 marzo: in calo i decessi ed i nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Inversione di trend in terapia intensiva

Giulio Gallera Coronavirus in Lombardia: 381 decessi, inversione in terapia intensiva Coronavirus, i dati relativi alla Lombardia al 31 marzo: ancora in calo il numero di nuovi casi positivi, 1047 nelle ultime 24 ore, mentre ieri erano stati 1.154, l'altro ieri di 1592. In totale 43208 contagiati in regione. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 381, a fronte di 458 ieri e 416 l'altro ieri. In totale le vittime da Coronavirus in Lombardia sono state 7199. E c'è un altro dato che fa sperare: per la prima volta gli accessi in terapia intensiva segnano una contrazione: oggi i pazienti sono 1324, ieri erano 1330. Nel Milanese, solo 235 nuovi casi nelle ultime 24 ore (erano stati 347 ieri), calano i contagi anche a Brescia mentre restano stabili a Bergamo, Monza, Lodi. In aumento a Pavia e Cremona. Dati sempre da valutare con la consapevolezza che molto incidono le tempistiche e la quantità di risultati sui tamponi inviati dai laboratori. L'assessore Giulio Gallera ha commentato: i dati sono "la conferma di una speranza che diventa qualcosa di piu' anche se non dobbiamo abbassare la guardi e continuare la battaglia che ogni giorno sta dando qualche risultato positivo "