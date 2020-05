Coronavirus: in Lombardia +58 decessi. A Milano altri 41 positivi

Al 27 maggio stando ai dati comunicati da Regione Lombardia: i tamponi effettuati 12.503 (totale complessivo 697.561), attualmente positivi 24.037 (-440), totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia dall'inizio della pandemia a oggi 87.801. I nuovi casi positivi: 216 (ai quali vanno aggiunti 168 tamponi effettuati a seguito di test sierologici fatti su iniziativa dei singoli cittadini processati dall'ATS di Bergamo negli ultimi sette giorni). I guariti/dimessi: +766 (totale complessivo 47.810), in terapia intensiva -8 pazienti (totale complessivo 175), i ricoverati non in terapia intensiva +4 (totale complessivo 3.626), i decessi 58 (totale complessivo 15.954). "L'Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo - spiega l'assessore al Welfare, Giulio Gallera - precisa che fra i 198 positivi della giornata odierna sono compresi anche 168 tamponi processati da un laboratorio privato, che sono stati effettuati a seguito di test sierologici fatti su iniziativa dei singoli cittadini e che sono stati processati negli ultimi sette giorni". "Fra l'altro, l'Ats di Bergamo segnala che 118 dei 168 (circa il 70%) tamponi - continua Gallera - risultano debolmente positivi; presentano tracce di RNA virale e vengono considerati positivi in via precauzionale. Pertanto sui 118 debolmente positivi verra' effettuato un secondo tampone tra una settimana da parte di ATS. I casi per provincia con la differenza rispetto a ieri: MI 22.832 (+68) di cui 9.679 (+41) a Milano citta'; BG 13.175 (+30) ai quali vanno aggiunti 168 tamponi effettuatia seguito di test sierologici fatti su iniziativa dei singoli cittadini processati dall'ATS di Bergamo negli ultimi sette giorni; BS 14.522 (+33); CO 3.792 (+7); CR 6.416 (+16); LC 2.724 (0); LO 3.434 (+22); MN 3.328 (+1); MB 5.466 (+6); PV 5.252 (+23); SO 1.431 (+2); VA 3.537 (+17). Di seguito l'analisi di Samuele Astuti, professore presso l'università Carlo Cattaneo e Consigliere Regionale Lombardia del PD, sulla base dei dati ufficiali pubblicati da Regione Lombardia. (SCARICA QUI L'ELABORAZIONE DEI DATI DEL PROF. ASTUTI E L'ANALISI COMPLETA).

"Il numero dei casi positivi - commenta il consigliere Astuti - è 384, più del doppio di quello comunicato ieri, ma oggi il numero dei tamponi è cresciuto del 33% rispetto a ieri. Si conferma il trend in diminuzione a livello settimanale.Sono 7’200 i tamponi ancora in corso di analisi, contro i quasi 12’500 tamponi comunicati. Nella settimana che si chiude oggi sono stati comunicati quasi 90’000 tamponi: una media di circa 12’900 al giorno. Decisamente troppo pochi per una realtà come quella lombarda.Il numero dei decessi giornalieri oggi è pari a 58! Più del doppio di ieri! Per fortuna, su scala settimanale si conferma una diminuzione significativa rispetto alle settimane precedenti. L’assessore alla Sanità ha annunciato l’accreditamento di nuovi laboratori per poter aumentare di 5’000 unità la capacità quotidiana di analisi. Ci volevano 90 e più giorni di emergenza per arrivare finalmente a questi provvedimenti? Quanto ci vorrà per arrivare a un numero che sia davvero proporzionato alla dimensione della Regione Lombardia? Altri 90 giorni? Questa mattina abbiamo chiesto per l’ennesima volta di individuare una strategia efficace di testing, combinando i tamponi naso-faringei con i test sierologici. Aspettiamo risposte. Serie possibilmente!"

Qui la dashboard coi dati interattivi.