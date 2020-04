Coronavirus, in Lombardia +941 positivi. Milano continua a crescere (+102)

In Lombardia al 16 aprile si registrano 63.094 positivi (+941 rispetto a ieri), in terapia ci sono 1032 pazienti (-42), i decessi sono in tutto 11.608 (+231), i ricoverati non in terapia intensiva sono 11.356 (-687), i dimessi sono 39.098 (1439). Questi i dati a livello delle singole province lombarde: CO 2233 (+79), VA 1953 (+69), MB 3932 (+54), Mi 14952 (+277) di cui a Milano città 6.610 (+102), LO 2626 (+39), PV 3390 (+74), SO 864 (+5), LC 1986 (+4), BG 10518 (+46), BS 11355 (168), MN 2691 (+36), CR 5273 (+71). I tamponi effettuati in totale sono 232.674 (+10.706 rispetto a ieri)