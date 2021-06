Coronavirus, in Lombardia è allerta varianti: 81 casi di "Delta"



Il piano vaccinazioni corre spedito ma ora in Lombardia spaventano le varianti. Dopo il caso nella palestra Virgin di Milano si cerca di capire quanti sono i casi, tra inglese, brasiliana e sudafricana. Secondo i dati forniti dal Corriere della Sera la situazione sarebbe questa: contagi dell’inglese a quota 11.373, brasiliana a 383 e sudafricana a 79. Dall’inizio del sequenziamento delle varianti del Covid, in Lombardia sono stati registrati 81 casi di variante Delta, quella conosciuta come la variante indiana.



Sul totale delle varianti sequenziate, che dal 20 dicembre 2020 al 14 giugno 2021 ammonta a 16.638, la più presente, secondo il Corsera, è quella Alfa (la variante inglese), con 11.373 casi. Seguono la variante Gamma (la brasiliana, con 283 casi) e la Beta (la variante sudafricana, con 79 casi). In 786 casi sono state sequenziate varianti che non mostrano un aumento della trasmissibilità o di causare una malattia più grave, ossia quelle che non sono Voc (Variants of concern). In 4.036 casi invece è stata sequenziata la variante originale isolata in Cina a Wuhan, la cosiddetta "wild- type".



"La variante indiana ci insegna che dobbiamo migliorare il sequenziamento, la genotipizzazione. fondi sono stati stanziati, dobbiamo pero' migliorarci. Il consorzio non e' partito ma la rete di laboratori e' stata creata, sappiamo che si stanno aggregando e Iss sta facendo un ottimo lavoro, ma servono piu' fondi e mi sto battendo per raddoppiare i finanziamenti chiesti un mese fa". Lo ha detto a Sky TG24 il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, ospite di 'Timeline'. "Il primo budget che ho richiesto per iniziare e' stato di 15 milioni di euro e - ha affermato - chiedero' un raddoppio. Cercare le varianti e' prioritario quanto andare avanti con le vaccinazioni". Sileri ha poi spiegato: "In Uk chi si contagia con la variante indiana sono prevalentemente coloro che non sono vaccinati o che hanno fatto solo una dose di vaccino. Poi c'e' una parte residuale, ma da considerare, che ha fatto entrambe le dosi. Significa che questa variante e' in ogni caso combattuta dai vaccini, non sembra eluderli. Occorre correre con le seconde dosi".