Coronavirus in Lombardia, depositata la mozione di sfiducia a Fontana. SCARICA

Coronavirus in Lombardia, depositata la mozione di sfiducia a Fontana

E' stata ufficialmente depositata la mozione di sfiducia nei confronti del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. A firmarla, i consiglieri regionali del Movimento Cinque Stelle e del Pd, oltre agli esponenti di Lombardi civici europeisti, di +Europa-Radicali e a Niccolò Carretta del gruppo misto. Come noto, la mozione di sfiducia nasce dalle critiche sulla gestione da parte di Regione dell'emergenza Coronavirus, considerata non adeguata alla situazione. Sono menzionati diversi aspetti, come le conseguenze deleterie della riforma sanitaria, la mancata istituzione della zona rossa nella Bergamasca, le difficoltà ad approvvigionarsi di strumenti di primaria necessità, la gestione delle case di riposo, il tema dei test sierologici. Nessun riferimento allo spinoso caso della fornitura di camici da parte del cognato, al centro di una inchiesta giudiziaria. Affaritaliani.it Milano pubblica il testo integrale della mozione.