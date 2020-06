Coronavirus, in Lombardia tamponi gratuiti dopo test positivo

Sono state unificate in un nuovo testo, firmato da maggioranza e opposizione e illustrato in aula dal consigliere lombardo del PD Samuele Astuti, le mozioni di PD e Lega che riguardavano entrambe tamponi e test sierologici. Nel documento approvato all'unanimita', si chiede di realizzare, nell'ambito del SSR, uno studio epidemiologico sugli over 65, tramite test sierologici ed eventualmente tamponi; di accertare, attraverso le ATS e i medici di medicina generale, che tutti i conviventi di persone segnalate covid siano stati sottoposti a test sierologico e, se positivo, a successivo tampone nasofaringeo; di prevedere infine che il costo dei tamponi eseguiti in regime privatistico, a seguito di test sierologici positivi, sia a carico del SSR. Il documento impegna inoltre la Giunta e l'assessore competente a indicare una tariffa standard per i laboratori privati autorizzati a eseguire i test sierologi e procedure semplificate per le aziende ai fini di uno screening sui propri lavoratori, dando priorita' alle aree maggiormente colpite.