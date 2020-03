Coronavirus in Lombardia, tornano a salire i decessi: +402 in 24 ore

Sono 4.178 i morti provocati dal coronavirus in Lombardia, 402 decessi in piu' rispetto a ieri. Lo ha detto l'assessore al Welfare della regione Lombardia, Giulio Gallera, durante una diretta Facebook. Le persone positive al coronavirus in Lombardia hanno raggiunto il totale di 30.703 unita', 1.942 casi in piu' rispetto a ieri. I guariti, sempre in base ai numeri forniti da Gallera, dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati 6.657, con 600 persone che sono state dimesse nelle ultime 24 ore.

A Milano numeri in calo, Gallera: "Cittadini rigidi e responsabili"

Sono 121 i nuovi positivi registrati a Milano nelle ultime 24 ore, meno dei 137 casi in piu' rispetto a quelli accusati ieri sul giorno precedente. "I milanesi stanno dimostrando che si stanno comportando in modo molto rigido e responsabile per contenere la diffusione del virus"

Astuti: "Servirebbero più tamponi. Rapporti deceduti-positivi al 14%"

Questa l'analisi di Samuele Astuti, professore presso l'università Carlo Cattaneo e Consigliere Regionale Lombardia del PD, sulla base dei dati ufficiali pubblicati da Regione Lombardia, aggiornati al 24 marzo. (QUI LA TABELLA COMPLETA): "Il numero dei tamponi pubblicato continua a variare giorno per giorno. Questo impone sempre una grande prudenza nell’analisi degli andamenti perché potrebbero oscillazioni dovute ai ritardi di trasmissione dei dati più che all’evoluzione sostanziale della situazione. L’incertezza è confermata anche dal rapporto tra il numero dei tamponi e il numero dei risultati positivi che si negli ultimi giorni è variato in maniera significativa. Cresce ancora il rapporto tra deceduti e casi positivi: ormai siamo quasi al 14%! Occorre ribadire che per ottenere un monitoraggio più preciso servirebbero molti più tamponi! Approccio che viene adottato in altre regioni. Anche per l’analisi provinciale deve valere la prudenza dettata dall’esiguità dei risultati presentati oggi. Fa comunque piacere rilevare una positiva stabilità delle situazione di Bergamo; Monza e Sondrio sembrano andare a ondate, il che fa presumere che la raccolta dati non sia uniforme e continua. Per quello che riguarda la situazione di Milano, sembra opportuno aspettare i dati dei prossimi giorni prima di esprimere una valutazione. Si ribadisce la difficoltà di analizzare dati di cui non è garantita l’uniformità e l’omogeneità. Il numero di tamponi effettuati varia da giorno a giorno. Siamo sempre più lontani dalle effettive necessità di monitoraggio della situazione. Se i numeri servono per supportare le decisioni, quanto possono essere valide le decisioni quando i numeri sono così aleatori?"

Gallera: "L'incubo finirà"

L'incubo del coronavirus "finira', perche' anche le notti piu buie alla fine hanno una bella alba. Dobbiamo resistere e essere rigorosi nei nostri comportamenti". Sono parole di Gallera, replicando a chi chiedeva "quando finira' questo incubo". "Me lo chiedo tutti i giorni - ha aggiunto -. C'e' un trend di rallentamento ma questo significa che dobbiamo essere ancora piu' determinati. Il traguardo non e' lontano" e non possiamo lasciarci andare adesso a comportamenti che comprometterebbero tutto.

"Posti in terapia intensiva aumentati del 110%"

La Regione Lombardia e' riuscita ad aumentare del 110% i posto in terapia intensiva portandoli - da 724 - a 1500". "Non e' finita - ha commentato Gallera- perche' volgiamo continuare a garantire un'assistenza adeguata e ricoverare chi ne ha piu' bisogno. Domani ne apriamo altri 5 a Legnano e, 5 al San Carlo e giovedi' 16 al Policlinico e 10 al Niguarda". Continua anche il lavoro serrato per alleggerire gli ospedali piu' in difficolta'. Domani, infatti, sara' operativo l'ospedale da campo di Crema dove lavoreranno 52 fra medici e infermieri cubani. Andranno invece al Papa Giovanni di Bergamo 30 medici russi inizialmente destinati a Sondalo. Sempre a Bergamo, in fiera, e' in fase di allestimento un ospedale da campo realizzato dall'associazione nazionale Alpini della Lombardia. "Stiamo lavorando anche su area di Brescia - ha aggiunto - e a tutto il personale va il nostro grazie. Qui sono 90 i posti letto ricavati, segno della grande capacita' gestionale ed operativa, visto che anche l'ospedale di Orzinuovi e' stato riadattato". Gallera, prima di illustrare i dati della giornata ha sottolineato che "a Codogno, comune del lodigiano dove, un mese fa, ci sono stati i primi casi di coronavirus in Italia, oggi le persone positive sono 268, con zero contagi in piu' rispetto a ieri". Allo stesso tempo ha invitato a leggere con attenzione i dati odierni relativi alla provincia di Monza e Brianza perche', molto probabilmente, oggi sono arrivati risultati di campioni di giorni precedenti.

A Bergamo leggera diminuzione negli ospedali

All'ospedale Papa Giovanni di Bergamo e nei presidi ospedalieri di Bergamo est c'e' una "pressione importante" per i pazienti covid-19, ma in "tutti e due gli ospedali per il terzo giorno consecutivo c'e' una lieve diminuzione. Questo e' dato che fa tirare un respiro agli operatori e ci fa ben sperare", ha spiegato l'assessore.

Medici russi "dirottati" al papa Giovanni di Bergamo

"I medici russi non andranno piu' a Sondalo ma al Papa Giovanni di Bergamo, un presidio che ha grandi sofferenze. Il contributo di 30 medici russi" e' destinato a Bergamo.

Presa in carico: medici di famiglia in prima linea

Nella giornata di oggi Gallera ha anche illustrato le nuove modalità organizzative che prevedono Una maggiore presa in carico e il monitoraggio sul territorio da parte dei medici di famiglia, anche attraverso sistemi di telemedicina, sia dei pazienti Covid che sono stati dimessi, ma non sono ancora guariti, sia di coloro che manifestano sintomi riconducibili al virus. Questo l’obiettivo della delibera approvata dalla Giunta regionale