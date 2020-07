Coronavirus, in Lombardia un solo decesso e 34 nuovi positivi



Sono 34 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia, di cui a 13 seguito di test sierologici e 15 debolmente positivi. Un solo decesso registrato nelle ultime 24 ore, con il totale che arriva a 16.797. I tamponi effettuati sono stati 5.973.



Stabili i ricoveri, in terapia intensiva restano 21 pazienti e negli altri reparti sono 151. Sono 164 i nuovi dimessi, 71.775 da inizio emergenza: 69.807 guariti e 1.968 dimessi.



