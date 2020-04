Coronavirus: ispezioni dei Nas in tre case di riposo pavesi

Tra ieri e oggi i carabinieri dei Nas di Cremona hanno eseguito tre nuove ispezioni in altrettante case di riposo del pavese. Mentre sabato mattina erano stati alla Rsa della frazione Samperone di Certosa (Pavia) ieri i Nas hanno visitato la Rsa "Lavatelli" di Cassolnovo (Pavia), la San Francesco di Pinarolo Po (Pavia) e l'Opera Charitas di Garlasco (Pavia). A Cassolnovo e Garlasco nelle scorse settimane si sono registrati oltre 20 decessi tra gli ospiti. In questo senso i carabinieri hanno raccolto documenti per i morti su cui e' stata accertata la positivita' al Covid-19.