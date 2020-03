Coronavirus, la dedica speciale dell'Atalanta: "Bergamo è per te"

Un capolavoro sportivo con una dedica speciale alla propria città in una delle ore più buie: la storica vittoria per 4 a 3 dell'Atalanta sul campo del Valencia di ieri sera regala alla Dea una impensabile qualificazione ai quarti di finale di Champions. Ed una gioia immensa a Bergamo, divenuta in questi giorni la zona più critica d'Italia per il propagarsi dei contagi da Coronavirus. Per questo il pensiero di molti giocatori e dell'allenatore Giampiero Gasperini è stato rivolto ai propri cittadini. "Bergamo è per te #mola mia", è la scritta mostrata dai calciatori al triplice fischio finale.

Ha commentato sui social il governatore lombardo Attilio Fontana: "L’Atalanta vince a Valencia e conquista una storica qualificazione ai quarti di finale di Champions League.Una vittoria che assume un valore più forte e significativo anche grazie a questo gesto a fine partita. Grazie ragazzi e forza Bergamo, forza Lombardia". Anche il sindaco di Bergamo Giorgio Gori ha rilanciato l'immagine sui social commentando: "Grazie di questa gioia. Ne avevamo bisogno"