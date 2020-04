Coronavirus, la ricerca: nel Bresciano positivo uno su sei

Nella provincia di Brescia vi sarebbero 188mila persone contagiate da coronavirus, ossia un abitante su sei. Lo sostiene una ricerca dell'agenzia Intwig in collaborazione con il Giornale di Brescia. La stima di Intwig si basa sul numero dei morti registrati nel mese di marzo nei 200 Comuni presi in considerazione, pari a oltre 3700 secondo dfati ancora provvisori, mentre a marzo del 2019 erano stati pari a un migliaio. Le statistiche ufficiali contano i decessi di coronavirus a circa 1400, quindi mancherebbero all'appello quasi altrettanti decessi verosimilmente attribuibili alla stessa causa. Intwig - spiega il quotidiano - ha elaborato una proiezione su morti e contagi reali di tutta la provincia. Si scopre cosi' che il Sars-CoV-2 avrebbe provocato quasi 3mila morti, il doppio rispetto al dato ufficiale. Inoltre, partendo dal tasso di letalita' del virus attestato all'1,57%, come dedotto da un lavoro dell'Universita' di New York e certificato da altri studi epidemiologici, si arriva a stimare in 188.800 i bresciani contagiati. In sostanza il 15% della popolazione, uno su sei. L'analisi, aggregando i dati dei tamponi positivi, svela anche lo sviluppo geografico del contagio, con tre zone particolarmente colpite: l'Ovest, la Bassa e il Sebino.