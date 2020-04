Coronavirus, la task force lombarda: in circolazione già il 26 gennaio

Coronavirus in circolazione a Milano già dal 26 gennaio, quando almeno 160 persone avevano già contratto il virus tra il capoluogo e la Provincia. E' l'esito dell'analisi della task force sanitaria della Regione Lombardia, secondo quanto riporta il corriere oggi. Contagio in atto dunque quasi un mese prima della scoperta del cosiddetto paziente uno di Codogno. Secondo la task force regionale, al 26 gennaio in tutta la Lombardia i contagiati erano già 543. I primi tamponi risalgono al 21 febbraio, con l'aumento inevitabile della curva. Ma mano a mano che i positivi erano scoperti e tracciati, è stato loro chiesto quando hanno manifestato i primi sintomi. Portando così gli esperti a guardare a quel 26 gennaio come data particolarmente indicativa: ricostruendo con la memoria, molti pazienti hanno collocato a fine gennaio la comparsa dei primi sintomi.