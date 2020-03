Coronavirus, lavaggio strade a Corsico: tensione con la Polizia locale

Coronavirus, dopo le polemiche per le multe fioccate a Milano nei giorni scorsi, esplode un caso anche a Corsico, Comune dell'hinterland sud. Nel capoluogo il dibattito si è incentrato soprattutto sulle sanzioni elevate per divieto di sosta sui parcheggi a pagamento, da diversi politici di centrodestra giudicate inopportune e fuori luogo in questo momento. A Corsico, il tema è quello del lavaggio strade, che impone ai cittadini di liberare settimanalmente le aree interessate dal passaggio dei mezzi di pulizia. Anche qui la richiesta che si sta levando è quella di sospendere il servizio o quantomeno evitare di elevare multe, in quanto tecnicamente i proprietari dell'auto non potrebbero nemmeno uscire di casa per spostare la vettura.

La nota delle Rsu e la replica del Commissario

Le tensioni generate da questa situazione sono descritte anche da una nota inviata dalle Rsu comunali al commissario prefettizio Francesca Iacontini, con la quale si segnala che "durante questi giorni gli operatori sono stati continuamente coinvolti in aspri diverbi con l’utenza e ricoperti da insulti tanto che, nella giornata del 12 marzo, alle ore 09:17, il Commissario di turno ha dovuto assumere la decisione di sospendere il servizio facendoli rientrare in Comando. Non si comprende per quale motivo questo servizio venga tranquillamente sospeso nel mese di agosto o in lunghi archi temporali durante le feste natalizie mentre, in una situazione come quella che stiamo vivendo, diventi un servizio pubblico essenziale". Ma il commissario resta di diverso avviso. Una nota comparsa sul sito del Comune recita infatti: "Il servizio di pulizia strade deve continuare ad essere effettuato con il relativo accertamento delle violazioni riguardanti il divieto di sosta previsto per l'espletamento del citato servizio. Con l'occasione si rammenta che non è sospeso l'esercizio della legalità in questo frangente emergenziale e pertanto si chiede la piena collaborazione della cittadinanza".

Saccinto: "Effettuare la pulizia senza far spostare le auto"

La questione diviene naturalmente anche materia di confronto politico. A rilanciare il tema è in particolare Antonio Saccinto, già assessore nella Giunta di Filippo Errante. Che rilancia quello che già era uno dei progetti ai quali stava lavorando nelle vesti di amministratore della città: sì al lavaggio delle strade ma eliminando l'obbligo di dover spostare le auto: "No alle multe da lavaggio strade a Corsico", spiega. Auspicando di fatto il raggiungimento di un accordo tra il Comune e l'Amsa perchè il servizio di pulizia sia effettuato anche a Corsico con i medesimi mezzi che consentono nel capoluogo di non dover rimuovere le vetture.