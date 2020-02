Coronavirus: lavoro, famiglia, abitudini, ecco chi è il 38enne contagiato

Secondo quanto riportato dall'ANSA, in base alle ricostruzioni dei medici, negli ultimi 4 giorni il 38enne lodigiano che ha contratto il Coronavirus, è andato a correre, poi al lavoro, ha giocato a pallone e ha preso parte a tre cene. L'uomo lavora per Unilever, multinazionale che ha una sede a Casalpusterlengo. I sanitari stanno inoltre cercando di ricostruire cosa abbia fatto e chi abbia incontrato in questi ultimi giorni la moglie che come riportato da La Repubblica insegna al liceo Novello di Codogno. Per questo motivo si dovrà anche capire come procedere a scuola. La donna risulta essere incinta di 8 mesi.

Come si legge su La Repubblica, il 38enne sarebbe andato a cena con un amico che tornava dalla Cina a fine gennaio, ma non è detto che sia stato quello il momento del contagio, visto che i giorni trascorsi da quel momento sarebbero più di quelli finora considerati il periodo di incubazione del virus. L'amico è stato individuato ed è ricoverato in isolamento al Sacco e sono stati fatti su di lui i primi test.

Il 38enne è in prognosi riservata e le sue condizioni sono ritenute molto gravi. "Si invitano tutti i cittadini di Castiglione d'Adda e di Codogno, a scopo precauzionale, a rimanere in ambito domiciliare e ad evitare contatti sociali. Per coloro che riscontrino sintomi influenzali o problemi respiratori l'indicazione perentoria è di non recarsi in pronto soccorso ma di contattare direttamente il numero 112 che valuterà ogni singola situazione e attiverà percorsi specifici per il trasporto nelle strutture sanitarie preposte oppure ad eseguire eventualmente i test necessari a domicilio", ha comunicato l'assessore regionale Giulio Gallera.