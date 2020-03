Coronavirus, lombardi tracciati con i dati delle compagnie telefoniche

Coronavirus, Regione Lombardia sta utilizzando dati delle compagnie telefoniche per tracciare gli spostamenti dei lombardi. E' uno dei particolari che ha suscitato più interesse di quanto dichiarato nella consueta conferenza stampa nella serata di ieri per fare il punto della situazione. Ne ha parlato il vicepresidente Fabrizio Sala, spiegando che nonostante tutte le misure prese "siamo purtroppo poco sopra al 40%" di persone che si spostano. "Tra l'altro e' aumentata la percentuale a oggi rispetto a ieri. E' necessario stare a casa il piu' possibile. Il 40% non e' ancora un dato sufficiente per dire che riusciamo a contenere nella maniera migliore il virus. I movimenti registrati sono quelli che hanno cambiato cella telefonica, quindi si sono spostati per piu' di 300 metri".

Circostanza confermata poi dall'assessore Giulio Gallera in collegamento con la trasmissione 'Fuori dal coro' su Rete4: "Da controlli effettuati in collaborazione con le compagnie di telefonia sulle celle telefoniche risulta che a Milano si sposta il 40% delle persone. Ancora troppe. Non uscite di casa, e' assolutamente importante, perche' questa battaglia la vinciamo noi se restiamo a casa"