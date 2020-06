Coronavirus, Lombardia +216 positivi. Aumentano i decessi: +36

Fra i positivi di oggi, 54 casi sono determinati da una positivita' al test sierologico, con una sintomatologia risalente ad oltre due settimane fa. Inoltre, 11 riguardano gli ospiti nelle RSA e 5 gli operatori sanitari. Continua il calo dei pazienti ricoverati nei reparti di degenza ordinaria, che si assestano a quota 1.673 (- 123 rispetto a ieri) mentre le terapie intensive registrano una situazione di stallo sostanziale". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, commentando i dati di giovedi' 18 giugno. I tamponi effettuati sono 11.475 (totale complessivo: 929.356). Attualmente i positivi sono 14.647 (-325), per un totale complessivo di positivi riscontrati in Lombardia dall'inizio della pandemia a oggi: di 92.518. I nuovi casi positivi sono 216 di cui 54 a seguito di test sierologico (percentuale fra tamponi effettuati e nuovi casi positivi e' all'1,9%). I guariti/dimessi sono 61.355 (+505). In terapia intensiva ci sono 60 (+1) pazienti. I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.673 (-123). Decessi +36 (totale complessivo: 16.516). Questi i casi per provincia con la differenza rispetto a ieri: Milano 24.018 (+52) di cui 10.208 (+18) a Milano citta'; Bergamo 14.033 (+55); Brescia 15.394 (+41); Como 4.035 (+12), Cremona 6.568 (+3); Lecco 2.808 (+4); Lodi 3.552 (0); Mantova 3.425 (+1); Monza e Brianza 5.712 (+6); Pavia 5.526 (+12); Sondrio 1.554 (+12); Varese 3.842 (+13)