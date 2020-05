Coronavirus, Lombardia: mozione urgente per la raccolta di plasma

Vogliamo portare avanti la raccolta di plasma autoimmune finalizzato alla cura dei pazienti Covid-19". Cosi' Emanuele Monti (Lega), presidente della commissione Sanita' della Regione Lombardia, primo firmatario della mozione urgente, depositata oggi, per l'utilizzo del plasma autoimmune per la cura dei pazienti covid-19. "Questa mozione - spiega Monti - impegna la Giunta regionale a compiere tre azioni fondamentali, prima tra tutte dare avvio alla Banca regionale del Plasma, che consiste nell'estendere la raccolta del plasma a tutti i centri trasfusionali lombardi, che dovra' essere fatta secondo le indicazioni in essere negli ospedali San Matteo di Pavia e Carlo Poma di Mantova; quindi nell'avvio, proprio nei due ospedali, della lavorazione e conservazione delle unita' di plasma iperimmune anche per conto degli altri centri trasfusionali regionali". La mozione prevede poi di "la possibilita' di estendere a tutte le Asst lombarde un protocollo di cura, coordinato sempre dai due centri di Pavia e Mantova, che prosegua quello appena terminato" come secondo punto. E infine, terzo punto, di "dare avvio alla lavorazione a livello industriale di plasma iperimmune di grado farmaceutico e immunoglobuline".