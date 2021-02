Covid: vaccino per gli over 80, al via da oggi le prenotazioni



Da oggi partono in Lombardia le adesioni alla campagna vaccinale anti coronavirus per gli ultraottantenni. E' possibile effettuarle tramite il portale dedicato di Regione Lombardia (vaccinazionicovid.servizirl.it ), contattando il proprio medico di medicina generale o recandosi in farmacia. L'inizio delle prime somministrazioni e' previsto per giovedi' 18 febbraio. Il target prevede la vaccinazione di circa 700mila 'over 80'.



Le informazioni sulle procedure da seguire per l'inserimento dei dati e la compilazione del consenso informato, sono gia' disponibili sul sito di Regione Lombardia www.vaccinazionicovid.regione.lombardia.it ed e' possibile chiamare il numero verde gratuito della Regione 800.89.45.45.



Attiva la piattaforma vaccinazionicovid.servizirl.it, attraverso la quale è possibile fare la richiesta di vaccinazione, avendo a portata di mano la tessera sanitaria o la carta nazionale dei servizi, il numero di cellulare o del telefono fisso. Possono inserire la richiesta anche i familiari e i caregiver della persona da vaccinare.