Coronavirus, Lombardia supera i 2mila casi: + 2.067



Sono 2.067 i nuovi positivi in Lombardia, il 6,3% circa di 32.507 tamponi processati in 24 ore il massimo numero raggiunto da inizio pandemia. I decessi salgono a 17.037, con 26 morti in più rispetto a ieri.



I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono oggi a 72, a 726 i ricoverati negli altri reparti. Con i test effettuati oggi diventano 1,5 milioni i lombardi che si sono sottoposti a tampone in regione da inizio pandemia, il numero complessivo degli esami processati è 2.411.663.