Coronavirus, M5S: "Violenze domestiche in aumento per obbligo di dimora"

Coronavirus, M5S: "Alberghi anche per donne vittime di violenza domestica"

“Un eco che non vorremmo diventasse un silenzio assordante: chiedo a Regione Lombardia di accordarsi con Federalberghi anche per ospitare la quarantena delle donne e minori vittime di violenza”.È molto preoccupata, Monica Forte, consigliera regionale del M5S e presidente della Commissione regionale Antimafia della Lombardia, per l’aumento dei casi di violenza domestica.“Sappiamo tutti che l’obbligo di dimora nell’emergenza COVID-19 esaspera situazioni già fragili e pericolose. Ricordo a donne e minori che vivono in un contesto di violenza che Regione Lombardia ha attiva l’applicazione ‘Non sei da sola’, scaricabile anche sul cellulare, oltre al numero nazionale 1522, che vi mette in contatto con il centro antiviolenza più vicino al vostro domicilio.Chiedo a Regione Lombardia di tener conto anche di questa realtà nel determinare gli accordi con Federalberghi, le persone più esposte a violenza devono andare nelle case rifugio ma prima devono essere sottoposte ad una quarantena ed ecco che le camere d’albergo, ora vuote, diventano un'opportunità per sottrarre donne e minori dalla violenza domestica”.