Coronavirus: Malpensa, in coda per i tamponi. A regime saranno 1500 al giorno

Code abbastanza veloci, con circa una trentina di viaggiatori, per fare il tampone a Malpensa, arrivando da Spagna, Grecia, Malta o Croazia. E' questa la situazione, questa mattina nello scalo varesino, dove, da oggi e' possibile sottoporsi al test Covid direttamente in aeroporto. C'e' anche chi ha deciso di dormire in aeroporto per fare subito il tampone: una decina di viaggiatori arrivati ieri sera, hanno scelto di fermarsi nello scalo, per la notte, cosi' da essere i primi in lista all'avvio dei tamponi. Sono state organizzate otto postazioni che rimarranno attive tutti i giorni dalle 9 alle 18.30. Potranno sottoporsi al test molecolare sia i cittadini lombardi che rientrano dai Paesi considerati a rischio, sia i passeggeri in arrivo dalle stesse nazioni che hanno previsto di soggiornare in Italia per almeno 4 giorni.

Al momento, a quanto si apprende la situazione e' piuttosto tranquilla. Per fare l'esame occorre registrarsi online sulla piattaforma dell'Ats Insubria. Nell'hub lombardo si prevedono almeno 1800 tamponi al giorno. Le operazioni saranno svolte dal personale dell'Ats Insubria, in collaborazione con gli ospedali Sette Laghi e Valle Olona e con l'aiuto della Protezione Civile.