Coronavirus, Mammì (M5S): "Mancano ancora chiare linee guida"

Coronavirus, Stefania Mammì, parlamentare Cinque Stelle, commenta: “Dopo i casi risultati positivi al test del Coronavirus, ho ascoltato la conferenza stampa in Regione Lombardia dell’assessore Giulio Gallera. Apprezzo gli sforzi messi in campo dall’assessorato e da regione, auspico che vengano creati dei protocolli d’accesso nei pronto soccorso. E’ importante prevedere misure di pre-triage, come controllo temperatura, check-list d’accesso dei pazienti ed eventualmente limite di accesso per gli accompagnatori. Dalle segnalazioni che mi arrivano dal personale sanitario purtroppo ancora non ci sono chiare linee guida per la gestione dell’accesso dei pazienti nei ps. Anche questa volta la Lombardia può distinguersi per efficienza ed efficacia della propria azione attuando delle misure di prevenzione”.

Fumagalli (M5S): "Piena fiducia nel sistema lombardo"

Marco Fumagalli, capogruppo M5S Regione Lombardia, commenta: “Esprimiamo piena fiducia relativamente a quanto dichiarato da Regione Lombardia e della capacità complessiva della sanità e protezione civile lombarda ad affrontare il problema del coronavirus. Auspichiamo che Regione Lombardia provveda a redigere un piano straordinario di emergenza qualora il numero dei contagiati dovesse crescere e siano necessarie misure eccezionali di quarantena per i soggetti interessati. Fondamentale è anche il coinvolgimento dei sindaci e delle strutture periferiche di protezione civile. Da considerare anche misure d’intervento per le imprese lombarde che rischiano di rimanere senza approvvigionamenti dalla Cina o che sono coinvolti nella riduzione dell’export. Una costante informazione è importante e confidiamo in questo anche nella responsabilità dei mezzi di comunicazione”.