Coronavirus, mancata zona rossa nella Bergamasca: 50 denunce in Procura

Bergamo, mancata zona rossa: 50 denunce in Procura

Depositate alla Procura di Bergamo le prime 50 denunce dei componenti del comitato "Noi denunceremo - Verita' e giustizia per le vittime di Covid-19" nell'ambito dell'iniziativa "Denuncia day". Per l'occasione decine di familiari delle persone decedute a causa del Coronavirus si sono presentate davanti alla sede della Procura bergamasca, con una mascherina bianca caratterizzata da un logo blu e la scritta 'Noi denunciamo'. Gli esposti sono a carico di ignoti e chiedono di identificare i responsabili della mancata istituzione della zona rossa in Val Seriana a fine febbraio.