Coronavirus, martedì in Regione si discute la sfiducia a Fontana

E' fissato per martedi' prossimo 8 settembre il voto sulla mozione di sfiducia nei confronti del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana presentata dalle opposizioni (tutte tranne l'esponente di Iv Patrizia Baffi) in relazione alla gestione dell'emergenza Coronavirus. Lo stesso giorno il Consiglio regionale lombardo discutera' un testo sottoscritto da tutti i capigruppo della maggioranza di centrodestra - di fatto una contro-mozione di risposta al tentativo di sfiducia della minoranza a Fontana - che chiede l'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per "valutare - si legge nel testo - le responsabilita' politiche dell'attuale Governo e le gravi mancanze ad esso imputabili in relazione all'emergenza sanitaria ed economica da coronavirus".