Coronavirus, Milano: controllate 12218 persone e 5161 esercizi commerciali

La prefettura di Milano annuncia in una nota che ieri sono state controllate 12218 persone e, di queste, 363 sono state denunciate per il mancato rispetto del dpcm dell'8 e 9 marzo per il contenimento del coronavirus e una e' stata denunciata per false attestazioni a pubblico ufficiale. Per quanto riguarda gli esercizi commerciali, ne sono stai controllati 5161, otto sono stati sanzionati amministrativamente e, di questi, quattro sono stati denunciati in base all'articolo 650 del codice penale e ad altri quattro e' stata sospesa la licenza