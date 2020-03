Coronavirus: Milano Moda uomo slitta 3 mesi, a settembre

Le sfilate e le presentazioni di Milano Moda Uomo, previste dal 19 al 23 giugno 2020, si svolgeranno in occasione dell'edizione di Milano Moda Donna di settembre 2020. Lo ha annunciato la Camera Nazionale della Moda Italiana, spiegando che la decisione si e' resa necessaria a causa della difficile situazione determinata dal diffondersi della pandemia COVID-19. "Stiamo tuttavia lavorando - spiega una nota - a nuovi formati digitali ed a nuove modalita' di incontro per dar vita, nei giorni previsti da Milano Moda Uomo, ad altri momenti di narrazione, piattaforme b2b e b2c a beneficio dei brand, delle aziende del lusso e di tutti gli attori del sistema. Nella consapevolezza che sara' fatto il possibile per avere delle collezioni pronte in quelle date per un inizio di campagna vendita innovativa. Gli 800 show room presenti a Milano saranno parte attiva di questi momenti narrativi.