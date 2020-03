Coronavirus: Milano, primo caso in Comune. Rumors: un ricoverato al San Matteo



Primo caso di contagiato da Coronavirus anche tra i dipendenti del Comune di Milano. Secondo indiscrezioni raccolte da Affaritaliani.it Milano si tratterebbe di una persona che non ha rapporti con il pubblico e limitati contatti anche con altri dipendenti. Potrebbe essere ricoverato al San Matteo di Pavia. Ad oggi non ci sono conferme ufficiali da parte dell'amministrazione.



