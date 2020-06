Milano

Mercoledì, 10 giugno 2020 - 07:56:00 Coronavirus, mozione lombarda contro la Cina. Ma non c'è la richiesta danni Coronavirus, mozione regionale per appurare le responsabilità del Governo cinese nei ritardi sulla comunicazione. Non c'è la richiesta danni da 20 miliardi

Regione Lombardia Lombardia, mozione contro la Cina. Ma non c'è la richiesta danni Regione Lombardia contro la Cina per la mancata e tempestiva comunicazione sulla diffusione del Coronavirus. Ieri è stata approvata con voto segreto in consiglio regionale una mozione che impegna la Giunta ad "attivarsi presso il governo italiano e l'Unione europea al fine di intraprendere una procedura volta al riconoscimento delle responsabilita' del governo cinese". Il documento è passato con 42 voti favorevoli e 33 contrari. L'originale richiesta della Lega, poi modificata, prevedeva anche una richiesta di risarcimento danni alla Cina per 20 miliardi di euro.