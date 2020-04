Coronavirus: nelle RSA di Bergamo circa 2 mila morti da gennaio

Sono 1998 i morti registrati nelle 65 Rsa bergamasche dal primo gennaio al 28 aprile. Un numero altissimo con 1322 casi in piu' rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (672 decessi). A confermare le statistiche e' stato il procuratore della Repubblica facente funzione di Bergamo, Maria Cristina Rota, commentando l'indagine aperta dopo il deposito di 13 esposti per epidemia colposa e omicidio colposo a carico di ignoti. A Bergamo solo 8 Rsa della provincia hanno accolto malati Covid dimessi dagli ospedali. Sul caso indagano i carabinieri del Nas di Brescia. Sul fronte dell'inchiesta per epidemia colposa sull'ospedale di Alzano sono stati sentiti decine di parenti dei pazienti morti e operatori. La procura dovra' anche accertare chi avrebbe dovuto approvvigionare medici di base dei sistemi di protezione individuale.