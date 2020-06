Coronavirus nelle Rsa, i familiari: "No a scudo penale per i dirigenti"

Coronavirus nelle Rsa, i familiari: "No a scudo penale"

Nasce l'associazione 'Felicita', che raccoglie le famiglie che lottano per avere giustizia sulle morti degli anziani nelle Rsa durante l'emergenza Coronavirus e ha in progetto di 'costruire' un 'muro della memoria' online. Il nome e il simbolo, che ha un fiore al posto della 'i', sono stati presentati oggi durante una conferenza stampa online, introdotta dal portavoce del Comitato Verita' e Giustizia per le vittime del Trivulzio, Alessandro Azzoni. Sono gia' oltre 150 le famiglie che hanno aderito, per "dare voce alle persone che hanno perso la vita durante l'emergenza Covid, attraverso le persone a loro care". Oltre alla richiesta di giustizia per quanto accaduto, l'associazione si propone di raccogliere "le testimonianze di vita di chi e' morto", da "raccogliere in un Muro della Memoria": un'opera "monumentale", accompagnata da un sito in cui ogni vittima avra' il suo spazio.

"Ci batteremo contro ogni tentativo di scudo penale per le amministrazioni sanitarie" delle Rsa, dove moltissimi sono gli anziani morti durante l'emergenza coronavirus. A dirlo e' Alessandro Azzoni, il presidente della neonata associazione Felicita, che riunisce le famiglie delle vittime delle case di riposo, durante una conferenza stampa online. Secondo Azzoni "qualsiasi forma di immunita' penale" per i vertici delle strutture "impedirebbe di accertare i fatti e di arrivare a verita' storiche; in definitiva impedirebbe di avere giustizia".

In piu', i parenti ipotizzano "la sussistenza di ulteriori gravi delitti rispetto a quelli attualmente al vaglio degli inquirenti" e in particolare, "le gravi carenze organizzative del PAT, gia' manifestatesi nelle settimane precedenti la pandemia". "La sede giudiziaria e' la sede consona per stabilire la responsabilita' per i fatti accaduti" spiega Alessandro Azzoni, portavoce del Comitato Verita' e Giustizia per le vittime del Trivulzio e presidente dell' Associazione Felicita. L'intenzione delle famiglie delle vittime, con questo esposto, e' quella di "dare un contributo per l'accertamento dei fatti", per questo "non sono stati indicati nomi", lasciando alla magistratura l'onere di "individuare e indicare le responsabilita'".