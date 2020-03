Coronavirus, nuovi casi nell'ex zona rossa di Codogno

Nuovi casi di positività al Coronavirus nell'area del Lodigiano: l'originaria zona rossa dove fu scoperto ormai oltre un mese fa il primo contagiato, secondo quanto riferisce il Corriere, è tornata a registrare episodi di contagio dopo un progressivo trend di cali che era arrivato prossimo allo zero. Ed invece, da quando l'area protetta di Codogno è stata riaperta, ci sarebbero almeno sei positivi in più. Lo ha riferito il sindaco di Codogno e presidente della Provincia di Lodi Francesco Passerini: "Nelle ultime giornate eravamo fermi a 268 casi. Ora abbiamo sei positivi in più. Un segnale che i divieti introdotti con la zona rossa avevano funzionato"